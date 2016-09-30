В двух районах провинции Онтарио (США) из-за наводнений, вызванных сильными дождями, объявили чрезвычайное положение.

На юге Онтарио из-за наводнения объявили чрезвычайное положение / twitter.com @StormhunterTWN

Об этом сообщает CBC News.

В городах Винздор и Текумсе дожди затопили многие здания и дороги.

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В Винздоре начиная с 28 сентября выпало 80 мм осадков, в Текумсе - до 150 мм. В обоих населенных пунктах из-за наводнения спасатели получили сотни вызовов с просьбами о помощи от местных жителей.

Многие оставили свои автомобили на затопленных парковках и дорогах, поскольку из-за большого количества осадков продолжать движение было невозможно. Полиция перекрыла несколько трасс, людей просят воздержаться от поездок на автотранспорте.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, тропический шторм "Мэттью" над Карибским морем набрал силу урагана первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.