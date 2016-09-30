На юге Онтарио из-за наводнения объявили чрезвычайное положение
В двух районах провинции Онтарио (США) из-за наводнений, вызванных сильными дождями, объявили чрезвычайное положение.
Об этом сообщает CBC News.
В городах Винздор и Текумсе дожди затопили многие здания и дороги.
Наводнение затопило Северную Каролину (фото)
В Винздоре начиная с 28 сентября выпало 80 мм осадков, в Текумсе - до 150 мм. В обоих населенных пунктах из-за наводнения спасатели получили сотни вызовов с просьбами о помощи от местных жителей.
Многие оставили свои автомобили на затопленных парковках и дорогах, поскольку из-за большого количества осадков продолжать движение было невозможно. Полиция перекрыла несколько трасс, людей просят воздержаться от поездок на автотранспорте.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, тропический шторм "Мэттью" над Карибским морем набрал силу урагана первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
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