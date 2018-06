Наводнение затопило Северную Каролину (фото)

Об этом сообщает The Weather Channel.

Читайте также В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

Дождь начался в Фейетвилле утром 29 сентября. Вода разрушила несколько автодорог, во многих районах движение транспорта было перекрыто.

Кроме того, из-за непогоды в школах отменили занятия.

Сообщается, что во время шторма в городе выпало более 17 см осадков, из-за сильного ветра около 2 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

More views from around the city. STAY HOME and STAY SAFE. We have water rescues going on throughout the city #TURNAROUNDDONTDROWN pic.twitter.com/blv6rGFA18