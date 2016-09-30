Наводнение затопило Северную Каролину (фото)
Проливные дожди привели к наводнению в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина, США).
Об этом сообщает The Weather Channel.
В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек
Дождь начался в Фейетвилле утром 29 сентября. Вода разрушила несколько автодорог, во многих районах движение транспорта было перекрыто.
Кроме того, из-за непогоды в школах отменили занятия.
Сообщается, что во время шторма в городе выпало более 17 см осадков, из-за сильного ветра около 2 тысяч потребителей остались без электроэнергии.
More views from around the city. STAY HOME and STAY SAFE. We have water rescues going on throughout the city #TURNAROUNDDONTDROWN pic.twitter.com/blv6rGFA18— Fayetteville Police (@FayettevillePD) September 29, 2016
Mayor @NatRobertsonNC said at 11:30 this morning that the city of Fayetteville and Cumberland County have declared states of emergency. pic.twitter.com/FidiUMeLxA— FayObserver.com (@fayobserver) September 29, 2016
Напомним, тропический шторм "Мэттью" над Карибским морем набрал силу урагана первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
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