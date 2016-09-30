Наводнение затопило Северную Каролину (фото)

15:44, 30 сентября 2016
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Проливные дожди привели к наводнению в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина, США). 

twitter.com @SystelCopiers
Наводнение затопило Северную Каролину / twitter.com @SystelCopiers

Об этом сообщает The Weather Channel.

В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

Дождь начался в Фейетвилле утром 29 сентября. Вода разрушила несколько автодорог, во многих районах движение транспорта было перекрыто.

Кроме того, из-за непогоды в школах отменили занятия.

Сообщается, что во время шторма в городе выпало более 17 см осадков, из-за сильного ветра около 2 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Напомним, тропический шторм "Мэттью" над Карибским морем набрал силу урагана первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона. 

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