Лесной пожар на севере Калифорнии уничтожил несколько домов
Масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.
Об этом сообщает CBS News.
Травмированного пожарного госпитализировали, подробности о его состоянии не сообщаются.
Местные власти отменили приказ об эвакуации в округе Санта-Крус. В то же время в соседнем округе Санта-Клара эвакуация продолжается, поскольку огонь угрожает 300 зданий.
Ожидается, что пожар удастся локализовать к понедельнику, 3 октября, хотя этому может препятствовать сильный ветер.
Напомним, власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.
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