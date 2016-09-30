Лесной пожар на севере Калифорнии уничтожил несколько домов

14:34, 30 сентября 2016
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Масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает CBS News.

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Травмированного пожарного госпитализировали, подробности о его состоянии не сообщаются.

Местные власти отменили приказ об эвакуации в округе Санта-Крус. В то же время в соседнем округе Санта-Клара эвакуация продолжается, поскольку огонь угрожает 300 зданий.

Ожидается, что пожар удастся локализовать к понедельнику, 3 октября, хотя этому может препятствовать сильный ветер.

Напомним, власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.

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