Лесной пожар на севере Калифорнии уничтожил несколько домов

Масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.

REUTERS

Об этом сообщает CBS News.

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Травмированного пожарного госпитализировали, подробности о его состоянии не сообщаются.

Местные власти отменили приказ об эвакуации в округе Санта-Крус. В то же время в соседнем округе Санта-Клара эвакуация продолжается, поскольку огонь угрожает 300 зданий.

Ожидается, что пожар удастся локализовать к понедельнику, 3 октября, хотя этому может препятствовать сильный ветер.

Напомним, власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.