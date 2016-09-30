На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге и западе температура до +25°

13:00, 30 сентября 2016
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На дорогах Украины температура поднимется до +25°, осадков синоптики не прогнозируют.

galleryua.com
На дорогах Украины без осадков / galleryua.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +26°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +23°...+25°. В воскресенье малооблачно, до +23°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +19°... +25°. Завтра на этом маршруте облачно с пояснениями, температура до +24°. В воскресенье по этому маршруту небольшая облачность, температура в дороге +19°... +25°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +16°... +24°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +22°... +24°.  В воскресенье без осадков, до +23°.  

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +17°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье облачно с прояснениями, до +23°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +23°… +24°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье солнечно, температура до 24 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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