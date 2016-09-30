На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге и западе температура до +25°
На дорогах Украины температура поднимется до +25°, осадков синоптики не прогнозируют.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +26°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +23°...+25°. В воскресенье малооблачно, до +23°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +19°... +25°. Завтра на этом маршруте облачно с пояснениями, температура до +24°. В воскресенье по этому маршруту небольшая облачность, температура в дороге +19°... +25°.
Погода на выходные: в первые дни октября в Украине будет тепло и без осадков
На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +16°... +24°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +22°... +24°. В воскресенье без осадков, до +23°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +17°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье облачно с прояснениями, до +23°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +23°… +24°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье солнечно, температура до 24 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°