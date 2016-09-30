Погода на выходные: в первые дни октября в Украине будет тепло и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на западе Украины температура поднимется до +25°, без осадков.

На выходных в Украине без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +13°...+23°.

Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье без осадков, +12°...+23°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных переменную облачность. Температура воздуха в субботу ночью +11°, днем +23°. В воскресенье ночью +14°, днем +24°.

В Виннице в субботу небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°. В воскресенье до +21°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура +10°...+22°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье +9°...+21°, без осадков.

Прогноз на 1 октября / УНИАН

Прогноз на 2 октября / УНИАН

В Днепре в субботу небольшая облачность. Температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +9°...+22°.

В Симферополе завтра солнечно, +9°...+24°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +21°.

В Краматорске в субботу практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье температура поднимется до +21°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +10°...+21°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +10°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +23°. В воскресенье температура днем +23°, без осадков.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +21°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха +14° …+21°.

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В Затоке в субботу без осадков, днем до +20°, в воскресенье переменная облачность, температура +15° …+20°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье температура до +19°, облачно с прояснениями.

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