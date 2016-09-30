Погода на выходные: в первые дни октября в Украине будет тепло и без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на западе Украины температура поднимется до +25°, без осадков.
В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +13°...+23°.
Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье без осадков, +12°...+23°.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура поднимется до +27° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных переменную облачность. Температура воздуха в субботу ночью +11°, днем +23°. В воскресенье ночью +14°, днем +24°.
В Виннице в субботу небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°. В воскресенье до +21°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура +10°...+22°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье +9°...+21°, без осадков.
В Днепре в субботу небольшая облачность. Температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +9°...+22°.
В Симферополе завтра солнечно, +9°...+24°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +21°.
В Краматорске в субботу практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье температура поднимется до +21°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +10°...+21°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +10°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +23°. В воскресенье температура днем +23°, без осадков.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +21°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха +14° …+21°.
В Карпатах объявили штормовое предупреждение
В Затоке в субботу без осадков, днем до +20°, в воскресенье переменная облачность, температура +15° …+20°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье температура до +19°, облачно с прояснениями.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°