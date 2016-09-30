Число жертв оползней в Китае увеличилось до четырех

Не менее четырех человек погибли в результате оползня в китайской провинции Чжэцзян.

Reuters

Об этом сообщает Xinhua.

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На данный момент 23 человека числятся пропавшими без вести, 15 человек удалось спасти.

Отмечается, что спасатели работали 24 часа без перерыва.

Как сообщал УНИАН, причиной оползней в Китае стали сильные дожди, которые принес с собой тайфун "Меги". Объем горной породы, сошедшей при оползне на деревню Суцунь, составил 400 тысяч кубометров.