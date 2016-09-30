Число жертв оползней в Китае увеличилось до четырех
Не менее четырех человек погибли в результате оползня в китайской провинции Чжэцзян.
Об этом сообщает Xinhua.
На месте схода оползня в Китае обнаружено тело первой жертвы
На данный момент 23 человека числятся пропавшими без вести, 15 человек удалось спасти.
Отмечается, что спасатели работали 24 часа без перерыва.
Как сообщал УНИАН, причиной оползней в Китае стали сильные дожди, которые принес с собой тайфун "Меги". Объем горной породы, сошедшей при оползне на деревню Суцунь, составил 400 тысяч кубометров.
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