В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 30 сентября, в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Карпатах сегодня ожидается сильный ветер / dailymail.co.uk

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 30 сентября в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украину придет бабье лето. Температура повысится до 20-25 градусов. Этот период продлится до 4 октября, потом станет прохладнее.

По прогнозам синоптиков, вероятность наступления холодной зимы минимальная.