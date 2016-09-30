Тропический шторм "Мэттью" достиг силы урагана

09:33, 30 сентября 2016
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Тропический шторм "Мэттью" над Карибским морем набрал силу урагана первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона. 

facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center
Тропический шторм "Мэттью" достиг силы урагана / facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center

Об этом сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами, передает ТАСС.

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Скорость ветра в пределах циклона превышает 120 км/ч. В настоящее время он движется на запад со скоростью 27 км/ч.

Cогласно прогнозам, в ближайшие 48 часов ожидается дальнейшее усиление "Мэттью". Кроме того, над центральной частью Карибского моря ураган может изменить направление и двинуться к берегам Кубы.

Напомним, ранее из-за прохождения "Мэттью" в Гваделупе, островах Мартиника, Сент-Люсия, Доминика, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины объявили штормовое предупреждение.

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