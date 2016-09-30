В Киеве сегодня днем до +24°, без осадков

08:30, 30 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 сентября в столице воздух прогреется до +24°, осадков не ожидается. 

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +18°. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 18:37.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 сентября на западе Украины днем до +27°, без осадков.

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