В Украине сегодня без осадков, на западе температура поднимется до +27° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 сентября на западе Украины днем до +27°, без осадков.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.
На автодорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра осадков не ожидается
Во Львове 30 сентября малооблачно, температура воздуха днем +23°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +23°. Ветер юго-западный, до 5.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +24°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +23°, ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Харькове малооблачно. Температура до +16°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +20°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +19°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +16°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем +15°. Ветер переменный, легкий.
Завтра в Украину придет бабье лето: синоптики прогнозируют температуру до +25°
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +17°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°