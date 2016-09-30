В Украине сегодня без осадков, на западе температура поднимется до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 сентября на западе Украины днем до +27°, без осадков.

В Украине сегодня без осадков / sunny7.ua

В столице сегодня пройдет дождь, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, до 5.3 м/с.

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Во Львове 30 сентября малооблачно, температура воздуха днем +23°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +23°. Ветер юго-западный, до 5.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +24°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +23°, ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Украине сегодня до +27° / УНИАН

В Харькове малооблачно. Температура до +16°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +20°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +19°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +16°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем +15°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +17°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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