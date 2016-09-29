Завтра днем в Киеве до +23°, без осадков

19:00, 29 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +23°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +18°.

На автодорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра осадков не ожидается

Ветер западный и юго-западный, до 4.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 18:37.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября на западе Украины до +27°, без осадков.

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