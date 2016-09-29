В Украине завтра без осадков, на западе до +27° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 сентября, на западе Украины до +27°, без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +23°. Ветер западный и юго-западный, до 4.8 м/с.
На автодорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра осадков не ожидается
Во Львове 30 сентября малооблачно, ночью +12°, днем +23°. Ветер юго-западный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°. Ветер юго-западный, до 5.2 м/с.
В Виннице в пятницу малооблачно. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +12°, днем +23°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в пятницу переменная облачность, температура ночью +10°, днем +16°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают малооблачную погоду. Температура ночью +10°, днем +21°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +10°, днем +20°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +10°, днем +16°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°, переменный, легкий.
Завтра в Украину придет бабье лето: синоптики прогнозируют температуру до +25°
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +9°, днем +17°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°