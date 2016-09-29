В Украине завтра без осадков, на западе до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 сентября, на западе Украины до +27°, без осадков.

В Украине завтра без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +23°. Ветер западный и юго-западный, до 4.8 м/с.

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Во Львове 30 сентября малооблачно, ночью +12°, днем +23°. Ветер юго-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°. Ветер юго-западный, до 5.2 м/с.

В Виннице в пятницу малооблачно. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +12°, днем +23°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +27° / УНИАН

В Харькове в пятницу переменная облачность, температура ночью +10°, днем +16°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают малооблачную погоду. Температура ночью +10°, днем +21°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +10°, днем +20°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +10°, днем +16°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°, переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +9°, днем +17°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

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