На месте схода оползня в Китае обнаружено тело первой жертвы
На месте схода оползня в китайской деревне Суцунь (провинция Чжэцзян) обнаружено тело первой жертвы.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство China News Service.
В Китае из-за тайфуна "Меги" погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы
Объем горной породы, сошедшей при оползне на деревню Суцунь, составил 400 тысяч кубометров. Сейчас 26 человек здесь числятся пропавшими без вести.
Еще один оползень сошел в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Здесь пропали не менее шести человек, их поиски продолжаются.
Причиной оползней стали сильные дожди, которые принес с собой тайфун "Меги".
Напомним, в результате тайфуна "Меги" на Тайване пострадали 527 человек.
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 73 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Фаза луны:
Лента новостей