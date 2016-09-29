На месте схода оползня в Китае обнаружено тело первой жертвы

16:05, 29 сентября 2016
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На месте схода оползня в китайской деревне Суцунь (провинция Чжэцзян) обнаружено тело первой жертвы.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство China News Service.

В Китае из-за тайфуна "Меги" погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы

Объем горной породы, сошедшей при оползне на деревню Суцунь, составил 400 тысяч кубометров. Сейчас 26 человек здесь числятся пропавшими без вести.

Еще один оползень сошел в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Здесь пропали не менее шести человек, их поиски продолжаются.

Причиной оползней стали сильные дожди, которые принес с собой тайфун "Меги".

Напомним, в результате тайфуна "Меги" на Тайване пострадали 527 человек. 

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