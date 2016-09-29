На месте схода оползня в Китае обнаружено тело первой жертвы

На месте схода оползня в китайской деревне Суцунь (провинция Чжэцзян) обнаружено тело первой жертвы.

Reuters

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство China News Service.

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Объем горной породы, сошедшей при оползне на деревню Суцунь, составил 400 тысяч кубометров. Сейчас 26 человек здесь числятся пропавшими без вести.

Еще один оползень сошел в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Здесь пропали не менее шести человек, их поиски продолжаются.

Причиной оползней стали сильные дожди, которые принес с собой тайфун "Меги".

Напомним, в результате тайфуна "Меги" на Тайване пострадали 527 человек.