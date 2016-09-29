Завтра в Украину придет бабье лето: синоптики прогнозируют температуру до +25°

14:33, 29 сентября 2016
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По прогнозам украинского Гидрометцентра, с 30 сентября в Украине потеплеет до 20-25°.

photographers.ua, jDtnt
Завтра в Украину придет бабье лето / photographers.ua, jDtnt

Об этом сообщает ТСН.

"Вероятность наступления холодной зимы или очень холодной просто минимальная. Мы должны ориентироваться, что в большинстве месяцев температура будет выше нормы. Средняя температура, например, для Киева - это 5-6 градусов ниже нуля. Если выше на несколько градусов - то это 2-3 градуса ниже нуля", - рассказали синоптики.

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Начиная с 30 сентября синоптическая ситуация в Украине начнет улучшаться. Температура повысится до 20-25 градусов. Этот период продлится до 4 октября, потом немного похолодает. 

Как сообщал УНИАН, 29 сентября на западе Украины днем до +22°, местами пройдут дожди.

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