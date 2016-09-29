На автодорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра осадков не ожидается
Сегодня на украинских трассах пройдут дожди, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +25°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди. Температура +18°… +22°. Завтра на этом маршруте температура до +26°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород в четверг практически без осадков, температура в дороге +17° … +23°. В пятницу малооблачно, температура до +25°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +22° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +18°, пройдет дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +23°.
В направлении Харькова сегодня дожди. Температура в дороге до +18°. 29 сентября на этом направлении пройдут дожди, температура +11°… +17°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность, +15° … +18°. По данному направлению в пятницу облачно с прояснениями, температура до +24°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°