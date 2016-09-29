На автодорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра осадков не ожидается

13:00, 29 сентября 2016
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Сегодня на украинских трассах пройдут дожди, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +25°.

УНИАН
На автодорогах Украины сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди. Температура +18°… +22°. Завтра на этом маршруте температура до +26°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород в четверг практически без осадков, температура в дороге +17° … +23°. В пятницу малооблачно, температура до +25°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +22° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +18°, пройдет дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +23°.

В направлении Харькова сегодня дожди. Температура в дороге до +18°. 29 сентября на этом направлении пройдут дожди, температура +11°… +17°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность, +15° … +18°. По данному направлению в пятницу облачно с прояснениями, температура до +24°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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