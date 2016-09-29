Ливень парализовал движение транспорта в Баку (видео)

Сильный ливень привел к километровым пробкам на дорогах Баку (Азербайджан).

Ливень затопил Баку / 1news.az

Об этом сообщает "Новости-Азербайджан".

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Мощный ливень обрушился на Баку в вечерние часы 28 сентября. Из-за сложных погодных условий на дорогах города образовались огромные пробки.

Отмечается, что особо тяжелая обстановка была на трассе Баку-Сумгайыт.

Информация о серьезных разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, в результате схода оползней в китайской провинции Чжэцзян пропали без вести 33 человека.