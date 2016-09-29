В результате схода оползней в Китае более 30 человек пропали без вести

В результате схода оползней в китайской провинции Чжэцзян пропали без вести 33 человека.

Reuters

Об этом сообщает Xinhua.

Оползень сошел в деревне Суцунь вследствие сильных ливней, вызванных тайфуном "Меги". Около 400 тысяч кубических метров почвы завалили 20 домов. Здесь удалось спасти 13 человек, 27 остаются под завалами.

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Сход оползня также произошел в деревне Баофэн уезда Вэньчэн. Там без вести пропали шесть человек.

Спасатели эвакуировали из пострадавших районов провинции более 1400 местных жителей.

На ликвидацию последствий стихии власти мобилизовали более 1200 спасателей и несколько десятков единиц аварийно-спасательного оборудования.

Напомним, в результате тайфуна "Меги" на Тайване пострадали 527 человек.