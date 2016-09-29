В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мэттью"

10:35, 29 сентября 2016
1090
0

Тропический шторм "Мэттью" проходит Наветренные острова в Карибском море.

facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мэттью" / facebook.com NOAA NWS National Hurricane Center

Об этом в Facebook сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В Южной Австралии тысячи людей остались без электричества из-за шторма (видео)

Сейчас шторм находится приблизительно в 55 км от острова Сент-Люсия и движется на запад. Скорость ветра достигает 95 км/ч.

Штормовое предупреждение объявлено в Гваделупе, островах Мартиника, Сент-Люсия, Доминика, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины. 

По прогнозам, к пятнице, 30 сентября, "Мэттью" может достигнуть силы урагана.

Напомним, из-за тайфуна "Меги" в китайской провинции Фуцзянь погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей