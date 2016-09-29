В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мэттью"
Тропический шторм "Мэттью" проходит Наветренные острова в Карибском море.
Об этом в Facebook сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
В Южной Австралии тысячи людей остались без электричества из-за шторма (видео)
Сейчас шторм находится приблизительно в 55 км от острова Сент-Люсия и движется на запад. Скорость ветра достигает 95 км/ч.
Штормовое предупреждение объявлено в Гваделупе, островах Мартиника, Сент-Люсия, Доминика, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины.
По прогнозам, к пятнице, 30 сентября, "Мэттью" может достигнуть силы урагана.
Напомним, из-за тайфуна "Меги" в китайской провинции Фуцзянь погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы.
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