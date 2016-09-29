В Китае из-за тайфуна "Меги" погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы

Из-за тайфуна "Меги" в китайской провинции Фуцзянь погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы.

Reuters

Об этом сообщило министерство гражданской администрации Китая, передает РИА "Новости".

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Тайфун "Меги" обрушился на восточное побережье Китая утром 28 сентября. Власти объявили третий уровень экстренного реагирования и направили рабочие группы в провинции Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань для оказания помощи и ликвидации последствий стихии.

По официальным данным, в результате тайфуна пострадали 8 городов и 43 уезда провинции Фуцзянь, в зоне бедствия оказались 233 тысячи человек.

Напомним, от тайфуна "Меги" на Тайване пострадали 527 человек. Более миллиона домов остаются без электричества, еще 10 тысяч домов - без водоснабжения.