Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 сентября, в столице воздух прогреется до +17°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:55, а зайдет в 18:39.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября на западе Украины днем до +22°, местами пройдут дожди.

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