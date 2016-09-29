В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +22° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября на западе Украины днем до +22°, местами пройдут дожди.

Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди / volynnews.com

В столице сегодня пройдет дождь, днем +17°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

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Во Львове 29 сентября малооблачно, температура воздуха днем +20°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +18°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг дождь. Температура +17°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +21°, ветер западный и юго-западный, до 4.6 м/с.

В Украине сегодня до +22° / УНИАН

В Харькове ливень. Температура до +13°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +18°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

В Днепре дождь. Температура воздуха +16°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +15°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

В Краматорске в четверг небольшая облачность, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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