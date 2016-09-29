В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +22° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября на западе Украины днем до +22°, местами пройдут дожди.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +17°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
Сегодня на популярных маршрутах Украины без осадков, на завтра синоптики прогнозируют дожди
Во Львове 29 сентября малооблачно, температура воздуха днем +20°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +18°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг дождь. Температура +17°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +21°, ветер западный и юго-западный, до 4.6 м/с.
В Харькове ливень. Температура до +13°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +18°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.
В Днепре дождь. Температура воздуха +16°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +15°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.
В Краматорске в четверг небольшая облачность, днем +12°. Ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°