Жителям Киева синоптики на завтра обещают дождь, днем до +16°

19:00, 28 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +16°.

УНИАН
В Киеве завтра пройдут дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +13°.

Сегодня на популярных маршрутах Украины без осадков, на завтра синоптики прогнозируют дожди

Ветер переменный, до 5.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:55, а зайдет в 18:39.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября на западе Украины до +23°, местами пройдут дожди.

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