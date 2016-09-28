Жителям Киева синоптики на завтра обещают дождь, днем до +16°
Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +16°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +13°.
Сегодня на популярных маршрутах Украины без осадков, на завтра синоптики прогнозируют дожди
Ветер переменный, до 5.9 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 06:55, а зайдет в 18:39.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября на западе Украины до +23°, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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