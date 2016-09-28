Завтра в Украине местами пройдут дожди, в западных областях до +23°
Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября на западе Украины до +23°, местами пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +9°, днем +16°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
Сегодня на популярных маршрутах Украины без осадков, на завтра синоптики прогнозируют дожди
Во Львове 29 сентября малооблачно, ночью +12°, днем +21°. Ветер юго-западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.
В Виннице в четверг пройдет дождь. Температура ночью +10°, днем +17°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +10°, днем +21°, западный и юго-западный, слабый.
В Харькове в четверг ливень, температура ночью +7°, днем +13°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают малооблачную погоду. Температура ночью +9°, днем +16°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +11°, днем +18°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +7°, днем +14°. Ветер западный и юго-западный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в четверг возможен дождь, температура ночью +5°, днем +13°, переменный, слабый.
Проливные дожди затопили восточную часть Австралии
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +5°, днем +13°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°