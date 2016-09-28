Завтра в Украине местами пройдут дожди, в западных областях до +23°

Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября на западе Украины до +23°, местами пройдут дожди.

Завтра в Украине практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра дождь, ночью +9°, днем +16°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

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Во Львове 29 сентября малооблачно, ночью +12°, днем +21°. Ветер юго-западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.

В Виннице в четверг пройдет дождь. Температура ночью +10°, днем +17°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +10°, днем +21°, западный и юго-западный, слабый.

В Украине завтра до +23° / УНИАН

В Харькове в четверг ливень, температура ночью +7°, днем +13°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают малооблачную погоду. Температура ночью +9°, днем +16°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +11°, днем +18°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +7°, днем +14°. Ветер западный и юго-западный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в четверг возможен дождь, температура ночью +5°, днем +13°, переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +5°, днем +13°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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