Ущерб от тайфунов на японском острове Хоккайдо составил $2,78 млрд

16:01, 28 сентября 2016
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Череда тайфунов нанесла ущерб острову Хоккайдо на севере Японии ущерб в размере $2,78 млрд.

Reuters
Reuters

Об этом сообщили власти одноименной префектуры, передает ТАСС.

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Это самый серьезный финансовый ущерб в истории Хоккайдо, причиненный тайфунами.

С начала 2016 года на остров обрушилось пять тайфунов, вызвавших масштабные разрушения и затопления обширных территорий. В результате ударов стихии погибли не менее 18 человек и сотни пострадали.

Сложные погодные условия повлекли за собой серьезные перебои железнодорожного и авиационного сообщения.

Напомним, в результате тайфуна "Меги", который обрушился на Тайвань, пострадали 527 человек. 

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