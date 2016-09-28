Количество пострадавших в результате тайфуна "Меги" на Тайване превысило 500 человек

14:41, 28 сентября 2016
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В результате тайфуна "Меги" на Тайване пострадали 527 человек. 

Reuters
Reuters

Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, передает РИА "Новости".

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После ухода тайфуна более миллиона домов по-прежнему остаются без электричества, еще 10 тысяч домов остаются без водоснабжения.

Также в рамках безопасности по-прежнему закрыта часть автомобильных дорог. При этом было восстановлено движение высокоскоростных поездов.

Напомним, утром 28 сентября тайфун "Меги" обрушился на провинцию Фуцзянь на востоке Китая. 

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