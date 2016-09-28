Сегодня на популярных маршрутах Украины без осадков, на завтра синоптики прогнозируют дожди

13:00, 28 сентября 2016
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В среду на автодорогах Украины без осадков, в четверг пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +20°.

УНИАН
Завтра на украинских трассах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +15°… +18°. Завтра на этом маршруте температура до +21°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в среду без осадков, температура в дороге +15° … +20°. В четверг в Киевской и Житомирской области пройдет дождь, температура до +22°.

В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +20° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +15°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте дожди, температура до +16°.

В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +16°. 29 сентября на этом направлении пройдут дожди, температура +11°… +17°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность, +15° … +18°. По данному направлению в четверг практически без осадков, температура до +22°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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