В Южной Австралии тысячи людей остались без электричества из-за шторма (видео)

В штате Южная Австралия около 5 тысяч домов остались без электричества из-за сильного шторма.

Южную Австралию накрыл шторм / twitter.com @MitchMottTiser

Об этом сообщает ABC.

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Во время шторма скорость ветра достигала 83 км/ч, в некоторых районах за 15 минут выпало до 14 мм осадков. По прогнозам метеорологов, ветер и дождь могут усилиться, поэтому многим районам штата угрожает затопление.

В Аделаиде из-за отсутствия электроэнергии было остановлено движение трамваев и некоторых поездов.

Информации о пострадавших не поступало, однако жительница города Миртл Банк сообщила, что из-за сильного ветра на ее дом обрушилось дерево.

Напомним, проливные дожди в городе Сан-Антонио (Техас, США) привели к наводнению.