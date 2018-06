Тайфун "Меги" обрушился на восточное побережье Китая (видео)

Об этом сообщает Xinhua.

По данным метеорологов, скорость ветра достигала 118 км/ч.

За сутки в некоторых районах провинции Фуцзянь выпало более 300 мм осадков, в реках значительно повысился уровень воды. Кроме того, в городе Фучжоу ливни затопили многие автодороги.

По прогнозам, в среду в провинции дожди станут более интенсивными.

Flying bicycles (fortunately secured) in #Taiwan this morning at the landfall of typhoon #Megi https://t.co/LSavtxIX5f cc: @StormHour pic.twitter.com/DJMfJaIku7