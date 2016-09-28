Тайфун "Меги" обрушился на восточное побережье Китая (видео)

Утром 28 сентября тайфун "Меги" обрушился на провинцию Фуцзянь на востоке Китая.

Reuters

Об этом сообщает Xinhua.

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По данным метеорологов, скорость ветра достигала 118 км/ч.

За сутки в некоторых районах провинции Фуцзянь выпало более 300 мм осадков, в реках значительно повысился уровень воды. Кроме того, в городе Фучжоу ливни затопили многие автодороги.

По прогнозам, в среду в провинции дожди станут более интенсивными.

Напомним, из-за тайфуна "Меги" на Тайване погибли 4 человека, сотни людей получили травмы.