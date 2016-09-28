В Индонезии из-за извержения вулкана могут закрыть аэропорты
Вулкан Баруджари, расположенный на индонезийском острове Ломбок, выбросил столб вулканического пепла высотой в 2 км, что угрожает отменой авиарейсов в этом районе.
Об этом сообщил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает РИА "Новости".
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"Местным жителям следует соблюдать осторожность - вулканический пепел скоро достигнет (главного города острова) Матарама и может также нарушить график полетов в международном аэропорту Ломбока", - рассказал спасатель.
По информации Detik.com, еще одной угрозой является пребывание почти 400 туристов на склонах вулкана Ринджани. В его кальдере и находится молодой вулкан Баруджари.
Власти Индонезии установили второй уровень тревоги (из четырех возможных) и объявили зону в радиусе 3 км от кратера Баруджари запретной для посещения. Сейчас спасатели, полиция и добровольцы уточняют местонахождение туристов.
Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.
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