Вулкан Баруджари, расположенный на индонезийском острове Ломбок, выбросил столб вулканического пепла высотой в 2 км, что угрожает отменой авиарейсов в этом районе.

В Индонезии из-за извержения вулкана могут закрыть аэропорты / Zeb Blais, snowbrains.com

Об этом сообщил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает РИА "Новости".

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"Местным жителям следует соблюдать осторожность - вулканический пепел скоро достигнет (главного города острова) Матарама и может также нарушить график полетов в международном аэропорту Ломбока", - рассказал спасатель.

По информации Detik.com, еще одной угрозой является пребывание почти 400 туристов на склонах вулкана Ринджани. В его кальдере и находится молодой вулкан Баруджари.

Власти Индонезии установили второй уровень тревоги (из четырех возможных) и объявили зону в радиусе 3 км от кратера Баруджари запретной для посещения. Сейчас спасатели, полиция и добровольцы уточняют местонахождение туристов.

Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.