Жертвами тайфуна "Меги" на Тайване стали 4 человека

09:30, 28 сентября 2016
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В результате тайфуна "Меги", который обрушился 27 сентября на Тайвань, погибли не менее 4 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters.

В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

Не менее 329 человек получили травмы, около 14 тыс. местных жителей были эвакуированы. В частности, сильный ветер повалил туристический автобус, в результате чего травмировались несколько пассажиров.

Из-за непогоды более 3 млн домовладений остались без электричества, а 72 тыс. - без воды.

На острове отменили сотни международных авиарейсов, приостановлено движение поездов.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс сильные дожди привели к наводнениям.

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