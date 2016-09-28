Сегодня днем в Киеве до +14°, без осадков

08:30, 28 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 сентября, в столице воздух прогреется до +14°, осадков не ожидается.

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

На популярных маршрутах Украины без осадков, на западе до +20°

Сегодня солнце в столице взошло в 06:54, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 сентября на западе Украины днем до +20°, осадков синоптики не обещают. 

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