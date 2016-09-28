В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 сентября на западе Украины днем до +20°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +14°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
На популярных маршрутах Украины без осадков, на западе до +20°
Во Львове 28 сентября малооблачно, температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +16°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 4.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду малооблачно. Температура +17°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +18°, ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Харькове облачно. Температура до +11°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +15°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +14°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 5.2 м/с.
В Краматорске в среду небольшая облачность, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Проливные дожди затопили восточную часть Австралии
В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°