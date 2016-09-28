В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +20° (карта)

08:08, 28 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 сентября на западе Украины днем до +20°, осадков синоптики не обещают. 

flickr.com Sergei Morugin
В Украине сегодня без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В столице сегодня без осадков, днем +14°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

На популярных маршрутах Украины без осадков, на западе до +20°

Во Львове 28 сентября малооблачно, температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +16°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 4.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду малооблачно. Температура +17°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +18°, ветер переменный, до 5.1 м/с.

УНИАН
В Украине до +20° / УНИАН

В Харькове облачно. Температура до +11°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +15°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +14°. Ветер северный и северо-западный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в среду небольшая облачность, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

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