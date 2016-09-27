Завтра днем в Киеве до +15°, осадков не ожидается

19:00, 27 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +15°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +11°.

На популярных маршрутах Украины без осадков, на западе до +20°

Ветер переменный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября на юге и западе Украины до +18°, осадков синоптики не обещают.

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