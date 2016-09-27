В Украине завтра без осадков, в западных и южных областях до +18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 сентября, на юге и западе Украины до +18°, осадков синоптики не обещают.

В Укриане завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +9°, днем +15°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 28 сентября малооблачно, ночью +12°, днем +17°. Ветер юго-восточный и юго-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 4.6 м/с.

В Виннице в среду небольшая облачность. Температура ночью +10°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +9°, днем +18°, ветер южный и северо-западный, слабый.

В Украине завтра до +18° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +5°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью +6°, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +6°, днем +15°. Ветер переменый, слабый.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +9°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°, ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +7°, днем +13°. Ветер северо-западный, до 5.0 м/с.

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