Ливни затопили Сан-Антонио (видео)

Проливные дожди в городе Сан-Антонио (Техас, США) привели к наводнению.

Ливни затопили Сан-Антонио / twitter.com @ZachHolderWx

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Понедельник, 27 сентября, стал самым дождливым сентябрьским днем в городе за последние 38 лет. В округе Беар выпало более 170 мм осадков.

Из-за ливня в Сан-Антонио перекрыли многие автодороги, в некоторых районах отменили занятия в школах.

Напомним, более 50 человек пострадали в результате тайфуна "Меги" на Тайване, 2 миллиона домов остались без электричества.