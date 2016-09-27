Ливни затопили Сан-Антонио (видео)

16:05, 27 сентября 2016
548
0

Проливные дожди в городе Сан-Антонио (Техас, США) привели к наводнению.

twitter.com @ZachHolderWx
Ливни затопили Сан-Антонио  / twitter.com @ZachHolderWx

Об этом сообщает The Weather Channel.

В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

Понедельник, 27 сентября, стал самым дождливым сентябрьским днем в городе за последние 38 лет. В округе Беар выпало более 170 мм осадков.

Из-за ливня в Сан-Антонио перекрыли многие автодороги, в некоторых районах отменили занятия в школах.

Напомним, более 50 человек пострадали в результате тайфуна "Меги" на Тайване, 2 миллиона домов остались без электричества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей