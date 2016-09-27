Число пострадавших в результате тайфуна "Меги" на Тайване увеличилось до 52
Более 50 человек пострадали в результате тайфуна "Меги" на Тайване, 2 миллиона домов остались без электричества.
Об этом сообщает Focus Taiwan.
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По информации аварийных служб, полное восстановление подачи электроэнергии ожидается не раньше полуночи. В то же время из-за непогоды без воды могут остаться около 50 тыс. домовладений.
Спасатели эвакуировали более 8 тысяч человек из пострадавших районов.
Как сообщал УНИАН, на Тайване из-за тайфуна "Меги" приостановлено движение практически всех видов общественного транспорта, также отменены сотни международных авиарейсов.
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