На популярных маршрутах Украины без осадков, на западе до +20°

13:00, 27 сентября 2016
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Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +20°.

rutrassa.ru
На популярных маршрутах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +13°… +18°. Завтра на этом маршруте температура до +18°, переменная облачность.

На трассе Киев - Ужгород во вторник без осадков, температура в дороге +13° … +18°. В среду малооблачно, температура до +20°.

В Днепропетровской и Луганской областях сегодня пройдут дожди, на юге Украины до +18° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +14°, в Донецкой области ожидается дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +15°.

В направлении Харькова сегодня переменная облачность. Температура в дороге до +14°. 28 сентября на этом направлении без осадков, температура +12°… +16°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность, +13° … +17°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +18°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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