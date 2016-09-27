Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуируют местных жителей (видео)

12:06, 27 сентября 2016
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Жителей 300 домов в штате Калифорния (США) эвакуировали из-за лесного пожара.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает CBS.

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Пожар начался днем 26 сентября в округе Санта-Клара. К вечеру площадь возгорания составила более 400 га.

Для борьбы с огнем направили 200 пожарных, а также несколько единиц воздушной техники.

В некоторых районах Калифорнии второй день подряд установилась рекордная для этого времени года температура.

Напомним, власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.

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