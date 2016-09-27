В результате тайфуна "Меги" на Тайване пострадали более 30 человек (фоторепортаж)
На Тайване из-за тайфуна "Меги" 32 человека получили травмы.
Об этом сообщает Reuters.
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Более 5300 человек были эвакуированы, минимум 32 человека пострадали, более 950 тысяч домов остались без электричества.
Сейчас на острове приостановлено движение практически всех видов общественного транспорта, также отменены сотни международных авиарейсов.
По прогнозам синоптиков, в среду, 28 сентября, "Меги" должен достигнуть берегов Китая.
Напомним, ранее сообщалось, что во многих городах и уездах острова из-за стихии закрыты школы и офисы.
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