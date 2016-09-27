Проливные дожди затопили восточную часть Австралии

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сильные дожди привели к наводнениям.

Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera.

Уровень воды в реке Локлан, которая вышла из берегов, достиг 10,76 м. Около тысячи жителей городка Форбс были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды. Дождь разрушил более 100 зданий и повредил сельскохозяйственные угодья.

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Более 2 тысяч людей уже обратились за помощью к спасателям.

В ближайшее время в Новом Южном Уэльсе ожидается сухая погода, однако многие жители пока не могут вернуться в свои дома и оценить нанесенный ущерб.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди и ветры в штатах Южная Австралия и Виктория.

Напомним, более 210 тысяч домов на Тайване остались без электричества из-за мощного тайфуна "Меги".