Проливные дожди затопили восточную часть Австралии
В австралийском штате Новый Южный Уэльс сильные дожди привели к наводнениям.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Уровень воды в реке Локлан, которая вышла из берегов, достиг 10,76 м. Около тысячи жителей городка Форбс были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды. Дождь разрушил более 100 зданий и повредил сельскохозяйственные угодья.
В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек
Более 2 тысяч людей уже обратились за помощью к спасателям.
В ближайшее время в Новом Южном Уэльсе ожидается сухая погода, однако многие жители пока не могут вернуться в свои дома и оценить нанесенный ущерб.
Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди и ветры в штатах Южная Австралия и Виктория.
Напомним, более 210 тысяч домов на Тайване остались без электричества из-за мощного тайфуна "Меги".
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