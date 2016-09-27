На Тайване из-за тайфуна "Меги" более 210 тысяч домов остались без электричества

09:34, 27 сентября 2016
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Более 210 тысяч домов на Тайване остались без электричества из-за мощного тайфуна "Меги". 

Reuters
Reuters

Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, передает РИА "Новости".

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Тайфун стал 17 по счету в этом году, который обрушился на остров. Во многих городах и уездах острова из-за стихии закрыты школы и офисы. Основной удар тайфуна ожидается позднее днем, когда основной фронт достигнет острова.

Ранее на Тайване были закрыты многие автомобильные трассы. Кроме того, было полностью остановлено движение высокоскоростных поездов. 

Напомним, ранее Министерство национальной обороны Тайваня мобилизовало 35,5 тысяч солдат на случай ликвидации возможных последствий "Меги".

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