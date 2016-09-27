В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 сентября, в столице воздух прогреется до +13°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 18:43.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на юге Украины днем до +18°, в Днепропетровской и Луганской областях синоптики обещают дожди.

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