В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

08:30, 27 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 сентября, в столице воздух прогреется до +13°, осадков не ожидается. 

photographers.ua, jDtnt
В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

На украинских автодорогах практически без осадков, в западных областях температура до +17°

Сегодня солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 18:43.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на юге Украины днем до +18°, в Днепропетровской и Луганской областях синоптики обещают дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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