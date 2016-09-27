В Днепропетровской и Луганской областях сегодня пройдут дожди, на юге Украины до +18° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября на юге Украины днем до +18°, в Днепропетровской и Луганской областях синоптики обещают дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.
На украинских автодорогах практически без осадков, в западных областях температура до +17°
Во Львове 27 сентября малооблачно, температура воздуха днем +15°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник малооблачно. Температура +15°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +18°, ветер переменный, до 4.9 м/с.
В Харькове небольшая облачность. Температура до +13°, ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе сегодня облачно. Температура днем +16°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +13°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +13°. Ветер северо-западный, до 3.9 м/с.
В Краматорске во вторник облачно, днем +12°. Ветер северо-западный, слабый.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, на выходных ожидается потепление
В Северодонецке сегодня ливень, температура днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 4.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°