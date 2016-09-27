В Днепропетровской и Луганской областях сегодня пройдут дожди, на юге Украины до +18° (карта)

08:07, 27 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября на юге Украины днем до +18°, в Днепропетровской и Луганской областях синоптики обещают дожди. 

sunny7.ua
В Украине сегодня практически без осадков / sunny7.ua

В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

На украинских автодорогах практически без осадков, в западных областях температура до +17°

Во Львове 27 сентября малооблачно, температура воздуха днем +15°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник малооблачно. Температура +15°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +18°, ветер переменный, до 4.9 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +18° / УНИАН

В Харькове небольшая облачность. Температура до +13°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно. Температура днем +16°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +13°. Ветер северный и северо-западный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +13°. Ветер северо-западный, до 3.9 м/с.

В Краматорске во вторник облачно, днем +12°. Ветер северо-западный, слабый.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, на выходных ожидается потепление

В Северодонецке сегодня ливень, температура днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 4.1 м/с.

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