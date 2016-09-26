В Киеве завтра без осадков, днем до +13°

19:00, 26 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в столице без осадков, температура воздуха днем +13°.

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +11°.

На украинских автодорогах практически без осадков, в западных областях температура до +17°

Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:52, а зайдет в 18:43.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на юге и западе Украины до +18°, на востоке пройдут дожди.

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