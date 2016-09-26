Завтра на востоке Украины пройдут дожди, на юге и западе до +18° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября на юге и западе Украины до +18°, на востоке пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +8°, днем +13°. Ветер северный и северо-западый, до 4.3 м/с.
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Во Львове 27 сентября малооблачно, ночью +4°, днем +15°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +4°, днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.1 м/с.
В Виннице во вторник небольшая облачность. Температура ночью +6°, днем +15°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +7°, днем +18°, ветер северный и северо-западный, слабый.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +6°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +8°, днем +16°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью +7°, днем +14°. Ветер северо-западный, до 4.7 м/с.
В Краматорске во вторник возможный осадки, температура ночью +9°, днем +12°, ветер северо-западный, слабый.
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В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +7°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°