Завтра на востоке Украины пройдут дожди, на юге и западе до +18° (карта)

18:30, 26 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября на юге и западе Украины до +18°, на востоке пройдут дожди.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Украине завтра практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра без осадков, ночью +8°, днем +13°. Ветер северный и северо-западый, до 4.3 м/с.

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Во Львове 27 сентября малооблачно, ночью +4°, днем +15°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +4°, днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.1 м/с.

В Виннице во вторник небольшая облачность. Температура ночью +6°, днем +15°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +7°, днем +18°, ветер северный и северо-западный, слабый.

УНИАН
В Украине завтра до +18° / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +6°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +8°, днем +16°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью +7°, днем +14°. Ветер северо-западный, до 4.7 м/с.

В Краматорске во вторник возможный осадки, температура ночью +9°, днем +12°, ветер северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +7°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

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