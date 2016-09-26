На Тайвань надвигается тайфун "Меги"

Мощный тайфун "Меги" обрушится на Тайвань 27 сентября.

Reuters

Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), передает РИА "Новости".

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Министерство национальной обороны Тайваня мобилизовало 35,5 тысяч солдат на случай ликвидации возможных последствий "Меги".

По данным метеобюро страны, тайфун обрушится на остров 27 сентября. Сейчас тайфун находится в 530 км к юго-востоку от уезда Хуалянь.

Министерство создало оперативный штаб на случай оказания помощи в результате возможных последствий тайфуна. Кроме этого, ведомство создало по всему острову 92 военных лагеря, которые могут послужить в качестве убежищ на случай эвакуации до или после тайфуна.

Напомним, 20 сентября на Японию обрушился мощный тайфун "Малакас", в результате которого в стране отменили более ста авиарейсов.