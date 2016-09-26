В Таиланде наводнения затопили более 200 сел

В результате разлива рек в центре Таиланда оказались затопленными 204 села.

Reuters

Об этом сообщает Bangkok Post.

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Наводнения сильно затронули населенные пункты, расположенные вдоль рек Чаупхрая и Ной. Больше всего от стихии пострадал район Банг Бан, где затопленными оказались 86 сел и более 2,7 тыс. домовладений.

В низменных районах уровень воды местами поднялся на 1 метр.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в результате наводнения в индийском штате Телангана погибли 11 человек.