В Таиланде наводнения затопили более 200 сел

14:46, 26 сентября 2016
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В результате разлива рек в центре Таиланда оказались затопленными 204 села. 

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Bangkok Post.

В Индонезии 20 человек погибли в результате наводнений и оползней

Наводнения сильно затронули населенные пункты, расположенные вдоль рек Чаупхрая и Ной. Больше всего от стихии пострадал район Банг Бан, где затопленными оказались 86 сел и более 2,7 тыс. домовладений.

В низменных районах уровень воды местами поднялся на 1 метр.

Информации о пострадавших не поступало. 

Напомним, в результате наводнения в индийском штате Телангана погибли 11 человек.

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