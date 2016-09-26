В Таиланде наводнения затопили более 200 сел
В результате разлива рек в центре Таиланда оказались затопленными 204 села.
Об этом сообщает Bangkok Post.
В Индонезии 20 человек погибли в результате наводнений и оползней
Наводнения сильно затронули населенные пункты, расположенные вдоль рек Чаупхрая и Ной. Больше всего от стихии пострадал район Банг Бан, где затопленными оказались 86 сел и более 2,7 тыс. домовладений.
В низменных районах уровень воды местами поднялся на 1 метр.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в результате наводнения в индийском штате Телангана погибли 11 человек.
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 73 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Фаза луны:
Лента новостей