На украинских автодорогах практически без осадков, в западных областях температура до +17°
Сегодня и завтра на дорогах Украины практически без осадков, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +17°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +15°… +18°. Завтра на этом маршруте температура до +19°, переменная облачность.
На трассе Киев - Ужгород в понедельник без осадков, температура в дороге +13° … +18°. Во вторник малооблачно, температура до +18°.
Жителей Украины предупреждают о заморозках 27-29 сентября
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +15°, пройдут дожди. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +15°.
В направлении Харькова сегодня ожидаются осадки. Температура в дороге до +16°. 27 сентября на этом направлении пасмурно, температура +12°… +16°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +13° … +16°. По данному направлению во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура до +17°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°