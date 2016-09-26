На украинских автодорогах практически без осадков, в западных областях температура до +17°

Сегодня и завтра на дорогах Украины практически без осадков, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +17°.

На украинских дорогах практически без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +15°… +18°. Завтра на этом маршруте температура до +19°, переменная облачность.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник без осадков, температура в дороге +13° … +18°. Во вторник малооблачно, температура до +18°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +15°, пройдут дожди. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +15°.

В направлении Харькова сегодня ожидаются осадки. Температура в дороге до +16°. 27 сентября на этом направлении пасмурно, температура +12°… +16°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +13° … +16°. По данному направлению во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура до +17°.

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