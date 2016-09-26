Жителей Украины предупреждают о заморозках 27-29 сентября

12:00, 26 сентября 2016
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Ночью 27-29 сентября во многих областях Украины заморозки 0-3°.

getbg.net
Жителей Украины предупреждают о заморозках 27-28 сентября / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Ночью 27-28 сентября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях, 29 сентября в Харьковской, Луганской, Донецкой областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зима в Украине будет ранней, а сильные морозы придут уже в ноябре.

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