Жителей Украины предупреждают о заморозках 27-29 сентября

Ночью 27-29 сентября во многих областях Украины заморозки 0-3°.

Жителей Украины предупреждают о заморозках 27-28 сентября / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Ночью 27-28 сентября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях, 29 сентября в Харьковской, Луганской, Донецкой областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зима в Украине будет ранней, а сильные морозы придут уже в ноябре.