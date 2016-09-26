Бабьего лета не будет: на Украину надвигается ранняя зима

11:23, 26 сентября 2016
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Зима в Украине будет ранней, а сильные морозы придут уже в ноябре.

УНИАН
По прогнозу народного синоптика, зима в Украине будет ранней / УНИАН

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН.

На юге Украины сегодня днем до +19°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)

По словам Горбаня, 11-12 градусов мороза будет уже в ноябре. Вся зима будет морозной, вплоть до конца марта. Такие лютые холода бывают раз в 32 года.

Тем, кто живет в частных домах, советуют запасаться дровами. А неутепленные дома - утеплить, потому что отопительный сезон обещает быть затяжным.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, на выходных в западных областях потеплеет до +25°.

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